Galaţi: Un poliţist local infectat cu COVID-19 a decedat la domiciliu

Bob Kane (nume la naştere Robert Kahn), autor al benzilor desenate "Batman", s-a născut la 24 octombrie 1915, la New York, potrivit site-ului www.imdb.com.A urmat liceul DeWitt Clinton din Bronx, unde a fost prieten cu viitorul scriitor de benzi desenate Will Eisner. După absolvire, şi-a schimbat în mod legal numele în Robert Kane şi s-a înscris pentru a studia arta la "Cooper Union for the Advancement of Science and Art", un colegiu privat, situat în Cooper Square, la graniţa cartierului East Village din Manhattan.Şi-a început cariera de ilustrator de benzi desenate în anii '30, lucrând pentru Studioul new-yorkez "Eisner-Iger". Aici i-a desenat pe Pluto, Hiriam Hick, Bobby şi mulţi alţi eroi de benzi desenate. Printre lucrările sale s-a numărat şi filmul pentru animale "Peter Pupp", publicat în Wags, revistă de benzi desenate din Marea Britanie şi reeditat ulterior în benzile desenate Jumbo din "Fiction House", notează batman.fandom.com.Din 1938, a început să lucreze pentru DC Comics, unde, din colaborarea cu textierul Bill Finger, în 1939, s-au născut benzile desenate cu Batman, menţionează www.findagrave.com. Foto: (c) Xinhua/Borna FilicUlterior, Bob Kane a declarat că a folosit ca sursă de inspiraţie pentru personajul său benzile desenate cu Dick Tracy, create de Chester Gould, şi desenele lui Leonardo Da Vinci. "Batman" a apărut pentru prima dată în revista "Detective Comics". Kane a ilustrat poveştile cu Batman până la mijlocul anilor '40 şi, după această perioadă, deşi semnătura sa apare pe copertă până în 1964, desenele au fost efectuate de alţi artişti: Stan Kaye, Sheldon Moldoff, Jack Burnley, Carmine Infantino, Jerry Robinson. Povestea lui "Batman" îl are ca erou pe Bruce Wayne, care, deghizat, îi prinde pe cei ce încălcau legea şi îi aduce în faţa justiţiei, încercând astfel să răzbune asasinarea părinţilor săi. Acţiunea se desfăşoară în oraşul Gotham, iar "Batman" este cunoscut şi sub denumirea de "Cavalerul întunericului".În anii '50, Kane a început să lucreze la Hollywood, unde a dat naştere altor personaje îndrăgite: Curageous Cat, care a devenit şi protagonista unei emisiuni de televiziune, precum şi Cool McCool. Niciunul dintre aceşti eroi, însă, nu a reuşit să-l întreacă în popularitate pe "Batman".Începând cu anii '60, Bob Kane a abandonat benzile desenate şi s-a apucat de lucrări de "artă plastică", expunând în diferite galerii din Statele Unite, arată www.imdb.com. Bob Kane a murit la 3 noiembrie 1998."Batman" a devenit, în scurt timp, foarte popular, dovadă fiind serialele de televiziune şi producţiile hollywoodiene care l-au avut ca protagonist. Ecranizările de la Hollywood au avut ca efect îmbunătăţirea imaginii personajului. Lansarea filmului lui Tim Burton - ''Batman" (1989), avându-i în distribuţie pe Michael Keaton în rolul lui ''Batman'', pe Jack Nicholson în rolul lui ''Joker'' şi pe Kim Basinger în rolul lui ''Vicki Vale'', a adus personajul înapoi în atenţia publicului larg, încasând milioane de dolari la box office şi alte milioane din vânzarea produselor, care erau legate de numele lui ''Batman''. În 1989, primul număr din "Legends of the Dark Knight'' era vândut în milioane de exemplare.Totuşi, cele trei filme, care au urmat, "Batman Returns'' al lui Tim Burton şi filmele regizorului Joel Schumacher, "Batman Forever" şi "Batman & Robin", nu au avut parte de acelaşi succes la box office, ca primul din serie. Trilogia mai recentă a lui Christopher Nolan ne prezintă o variantă readaptată, mai realistă a poveştii ''Batman Begins'' (2005), ''The Dark Knight'' (2008) şi ''The Dark Knight Rises'' (2012). Ultimul film din serie, ''The Batman'', cu Robert Pattinson în rolul principal, a fost amânat pentru 2021. AGERPRES/(Documentare - editor: Cristian Anghelache, editor: Marina Bădulescu, editor online: Simona Aruştei)