Coronavirus în România, 24 octombrie. Alte 4.761 noi cazuri, înregistrate în ultimele 24 de ore

22:30

Ștefan Bănică Jr. a sărit în apărarea soției sale. Lavinia Pârva a fost criticată dur de internauți, iar artistul a răbufnit și a transmis un mesaj acid pe contul lui de Instagram. Ștefan Bănică Jr. […] The post Ștefan Bănică Jr. a sărit în apărarea Laviniei Pârva, după ce soția lui a fost criticată de un fan appeared first on Cancan.ro.