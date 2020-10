Constanţa: Medicul şi profesorul universitar Dumitru Octavian Unc a murit după ce s-a infectat cu COVID-19

12:40

Primul roman al Agathei Christie - "The Mysterious Affair at Styles" ("Misterioasa afacere de la Styles") - a fost publicat în 1920 şi introduce personajul detectivului Hercule Poirot, ce avea să apară în încă 33 de alte romane şi 54 de povestiri scurte ale autoarei.Acest prim roman i se datorează surorii Agathei, Madge, care a provocat-o să scrie o poveste. Povestea s-a transformat în roman, subiectul pornind de la trimiterea căpitanului Arthur Hastings înapoi în Anglia, după ce a fost rănit în Primul Război Mondial. El este invitat de către vechiul său prieten John Cavendish să-şi petreacă perioada de convalescenţă la frumoasa Styles Court, unde Hastings se întâlneşte cu mama vitregă a lui John, doamna Inglethorp, şi cu noul ei soţ, Alfred. Deşi locul şi împrejurimile erau într-o zonă liniştită, Hastings observă că ceva nu e în regulă. Când doamna Inglethorp moare otrăvită, suspiciunea cade asupra familiei şi un alt prieten vechi, Hercule Poirot, este invitat să investigheze cazul, potrivit site-ului www.agathachristie.com.În perioada în care început să scrie romanul, Agatha Christie era voluntară la dispensarul spitalului Torquay, în timpul Primului Război Mondial. Aici a început să cunoască medicamentele şi rolul acestora, identificându-le şi pe acelea care puteau avea efect fatal în anumite doze. Astfel, a venit ideea de a folosi metoda otrăvirii în acest prim roman. Manuscrisul a fost la început respins de şase edituri, dar după patru ani de la finalizarea lui, a fost publicat de John Lane Company din New York. Povestea a fost adaptată pentru prima dată pentru televiziune în 1990 şi transmisă pe ITV în Marea Britanie, ca un episod special în anul centenar dedicat Agathei Christie. Actorul David Suchet a jucat rolul lui Hercule Poirot, iar actorul Hugh Fraser a interpretat rolul lui Hastings în seria de filme care a urmat - "Agatha Christies Poirot". În 2005, romanul a fost adaptat ca serial în cinci părţi pentru BBC Radio 4 din Marea Britanie, cu actorul John Moffatt în rolul lui Hercule Poirot. După ce a găsit conflictul romanului, Agatha şi-a descoperit personajele într-o călătorie cu tramvaiul, în Torquay, precizează site-ul scriitoarei. Felul amănunţit şi credibil în care a descris folosirea otrăvii în roman a făcut ca acesta să primească o recenzie foarte elogioasă în Pharmaceutical Journal, iar editorul John Lane a încheiat un contract cu scriitoarea pentru încă cinci cărţi. Ideea de a crea personajul Hercule Poirot a pornit de la faptul că în perioada Primului Război Mondial au existat refugiaţi belgieni în majoritatea părţilor din zona rurală engleză, Torquay nefiind o excepţie. Deşi nu era inspirat de o persoană anume, Agatha credea că un refugiat belgian, fost mare poliţist, va fi un excelent detectiv pentru cartea "The Mysterious Affair at Styles", creându-l pe Hercule Poirot.După terminarea Primului Război Mondial, Agatha Christie a continuat să scrie, experimentând diferite tipuri de thriller şi poveşti misterioase, cu crime, creând noi personaje care dezlegau enigmele din romanele ei poliţiste - Tommy şi Tuppence, apoi Miss Marple, fără a renunţa la Poirot, scrie site-ul www.agathachristie.com. Detectivul belgian a mai apărut în romane ca: "The Murder on the Links" ("Crima de pe terenul de golf"), "The Murder of Roger Ackroyd" ("Cine l-a ucis pe Roger Ackroyd"), "The Big Four" ("Cei patru mari"), "The Mystery of the Blue Train" ("Misterul trenului albastru"), "Peril at End House" ("Pericol la End House"), "Lord Edgware Dies" ("Lordul Edgware moare"), "Murder on the Orient Express" ("Crima din Orient Express"), "Three Act Tragedy" ("Tragedie în trei acte"), "Death in the Clouds" ("Moarte în nori"), "The A.B.C. Murders" ("Ucigaşul ABC"), "Murder in Mesopotamia" ("Crimă în Mesopotamia"), "Cards on the Table" ("Cu cărţile pe masă"), "Dumb Witness" ("Martorul mut"), "Death on the Nile" ("Moarte pe Nil"), "Ten Little Niggers" ("Zece negri mititei"), "Five Little Pigs" ("Cei cinci purceluşi"), "Taken at the Flood" ("Duşi de val"), "After the Funeral" ("După înmormântare"), "Cat Among the Pigeons" ("Pisica printre porumbei"), "Elephants Can Remember" ("Elefanţii nu uită niciodată"), "Curtain" ("Cortina"). AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Agatha Christie / facebook.com