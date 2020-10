Iga Swiatek, campioana de la Roland Garros, în carantină. Sportiva a intrat în contact cu președintele Poloniei, Andrzej Duda, infectat cu COVID-19

09:50

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie spre duminică, 25 octombrie. România revine la Timpul Legal Român, ora standard a Europei de Est + 2 UTC. Ora de iarnă este considerată ora standard. În fiecare an, în ultima duminică a lunii octombrie are loc schimbarea orei, […]