Olt: Patru persoane transportate la spital în urma unui accident pe centura municipiului Caracal

16:30

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA), câştigătoarea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, a anunţat sâmbătă că se află în carantină după ce s-a întâlnit vineri cu preşedintele ţării, Andrzej Duda, testat pozitiv la coronavirus, scrie EFE.''Nici colegii mei şi nici eu nu avem simptome de coronavirus. Suntem supuşi în mod regulat testelor dar, conform procedurii actuale, am fost plasaţi în carantină. Vom repeta testele peste trei zile. Salutări tuturor, aveţi grijă!'', a scris sportiva pe contul său de Twitter.După câştigarea turneului parizian, Swiatek a primit din partea şefului statului polonez, în cadrul unei ceremonii, vineri, distincţia Crucea de Aur pentru Merit, o recunoaştere a realizărilor sale sportive şi pentru promovarea ţării la nivel internaţional.Iga Swiatek a câştigat în acest an finala probei feminine de simplu a turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o în două seturi, 6-4, 6-1, pe americanca Sofia Kenin, a patra favorită a competiţiei.Swiatek, care furnizase o mare surpriză în optimile de finală, eliminând-o pe românca Simona Halep, numărul doi mondial şi principala favorită (6-1, 6-2), a obţinut astfel primul titlu de Mare Şlem din carieră.Preşedintele polonez Andrzej Duda a fost testat pozitiv la noul coronavirus dar se simte bine, a anunţat ministrul secretar de stat pentru administraţia prezidenţială Blazej Spychalski sâmbătă, pe Twitter, relatează Reuters, dpa şi AFP."Preşedintele a fost testat ieri (vineri - n.r.) pentru noul coronavirus. Rezultatul s-a dovedit a fi pozitiv. Preşedintele este bine. Suntem în contact cu serviciile medicale relevante", a precizat Spychalski.Nu se ştie cum s-a infectat preşedintele Duda, dar acesta a participat luni la un forum de investiţii la Tallin, unde s-a întâlnit cu preşedintele bulgar Rumen Radev, care a intrat apoi în izolare din cauza unui contact cu o persoană contaminată în ţara sa.Infectarea lui Duda are loc în contextul în care ţara se confruntă cu o recrudescenţă a pandemiei de COVID-19, numărul de cazuri ajungând vineri la un record de peste 13.600. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor online: Simona Aruştei)