Liderul Al-Qaida Abu Muhsin al-Masri a fost ucis în Afganistan

04:10

Un Joe Biden energic şi un Barack Obama fidel lui însuşi l-au acuzat sâmbătă pe Donald Trump că a eşuat complet în gestionarea pandemiei noului coronavirus, în timp ce preşedintele SUA a afişat un optimism neclintit, în pofida evidenţei sondajelor de opinie, cu doar zece zile înaintea scrutinului prezidenţial din 3 noiembrie, informează AFP.Cu trei mitinguri în tot atâtea state ale miliardarului republican, două mitinguri ale candidatului democrat după o pauză de şase zile şi un altul al fostului preşedinte Obama, ziua de sâmbătă a fost o zi intensă de mitinguri electorale, un fenomen rar în campania pentru preşedinţie din acest an marcat de pandemia de COVID-19."Aceste alegeri sunt o alegere între o super-redresare a lui Trump sau o depresie a lui Biden", a declarat Donald Trump unei audienţe convinse din însoritul stat Carolina de Nord, discurs în care preşedintele american a evidenţiat propria vindecare de COVID-19 şi a promis o redresare economică rapidă.Debordând de entuziasm, după ce a votat anticipat în Florida "pentru un tip pe nume Trump", liderul de la Casa Albă a participat la un miting electoral în statul Ohio, după care s-a îndreptat în cursul serii spre Wisconsin, state-cheie în alegerile din 3 noiembrie."Sondajele sunt mult mai bune decât acum patru ani. De altfel, se aseamănă periculos", a asigurat Trump, care a făcut campanie într-un ritm frenetic după ieşirea din spital.Sondajele indică un avans de 8% al democratului Joe Biden faţă de republicanul Donald Trump, cu un avantaj mai mic în statele-cheie. Donald Trump pare să se bucure de un uşor avantaj în Florida, pe care nu poate să îşi permită să îl piardă dacă doreşte să obţină un nou mandat de preşedinte."În zece zile vom câştiga în acest mare stat şi vom obţine încă patru ani la Casa Albă", a susţinut Donald Trump în Ohio, reamintind victoria sa din 2016 care a contrazis sondajele.În pofida bilanţului de peste 224.000 de decese provocate de COVID-19 şi a aproximativ 80.000 de noi cazuri zilnice de contaminare, liderul de la Casa Albă menţine o abordare optimistă."Aceasta este preşedinţia lui Trump', a acuzat rivalul său democrat Joe Biden făcând referire la efectele pandemiei. Biden s-a întors sâmbătă pe terenul electoral în Pennsylvania natală, stat care a reuşit să contribuie la victoria surprinzătoare a candidatului republican în 2016.Pe un ton viguros, candidatul democrat în vârstă de 77 de ani care face campanie în ritm de senator şi limitează contactul cu mulţimile în numele măsurilor sanitare de precauţie a organizat două întâlniri în format "drive-in", vorbind pe o scenă decorată cu dovleci de Halloween în faţa suporterilor săi care au claxonat din maşini în chip de aplauze."Ieri a fost cea mai rea zi pe care am avut-o, dar din nou joi seară, în timpul dezbaterii, Donald Trump a spus şi continuă să spună că suntem la capătul tunelului, că [virusul] dispare şi că vom învăţa să trăim cu el. I-am spus că nu învăţăm să trăim cu el, ci că ne cere să murim cu el", a susţinut Joe Biden. "Încă nu are un plan", a continuat candidatul democrat criticile la adresa rivalului său.Fostul vicepreşedinte poate conta încă pe sprijinul primului preşedinte de culoare american Barack Obama, care a organizat un miting de campanie "drive-in" în Florida, stat unde a ieşit învingător în 2008 şi 2012.Încă foarte popular în rândul democraţilor şi la fel de în largul său la tribună, Obama a formulat cel mai clar criticile democraţilor: "Această pandemie ar fi fost greu de gestionat pentru orice preşedinte, dar ideea că această Casă Albă ar fi făcut altceva decât s-o dea în bară este absurdă"."Donald Trump nu va începe brusc să ne protejeze pe toţi. Nici măcar nu este capabil să ia măsuri de precauţie elementare pentru a se proteja pe sine", l-a ironizat pe succesorul său Obama."L-au adus pe Obama", "şi s-au prezentat 42 de persoane", l-a atacat imediat Trump, care nu are reţineri în organiza mitinguri electorale de amploare în care foarte puţin participanţi poartă mască sau respectă regulile de distanţare socială."Avem mii, zeci de mii de oameni", a adăugat preşedintele, care a promis un ritm de cinci mitinguri pe zi în ultima linie dreaptă înaintea scrutinului din 3 noiembrie. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)