Un manuscrisvechi de 4.000 de ani, o introducere la „Cartea morţilor”, descoperitla sud de Cairo

Cântăreţii Marcel Pavel şi Sanda Ladoşi candidează la alegerile parlamentare pe listele Partidului Ecologist (PER) în judeţul Mureş. Cei doi au devenit colegi de partid cu Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu şi Cătălin Rădulescu (AKM), alungaţi de Marcel Ciolacu din PSD. Îns toţi au şanse in fime să intre în Parlament. PER e abia în marja de eroare a sondajelor.