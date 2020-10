Franţa a înregistrat un nou record de infectări! Sunt peste 45.000 de cazuri

10:00

De-a lungul timpului, Daniela Crudu a fost implicată în diverse scandaluri, dar și în diverse situații șocante. Fosta asistentă TV a fost în atenția tuturor în anul 2015, atunci când numele ei a fost legat […] The post Cine este bărbatul care a plătit 80.000 de euro pentru o noapte fierbinte cu Daniela Crudu. Cum a așteptat-o pe fosta asistentă TV, înainte de momentul intim appeared first on Cancan.ro.