LOTO. Tragerea Loto 6 din 49, duminică, 25 octombrie. Report la Joker la categoria I de peste 2,66 milioane euro

Orașul Arnhem din Olanda va înlocui 10% din drumurile asfaltate cu spații verzi. Orașul are și alte planuri pentru a lupta cu schimbările climatice, cum ar fi transformarea clădirile vechi în unele sustenabile energetic. Olanda are un sfert din teritoriu sub nivelul mării și se află într-o permanentă adaptare la condițiile de mediu. Guvernanții au […]