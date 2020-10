Povestea tristă a Nicoletei, o tânără ce suferea de cancer. S-a îndrăgostit în spital și s-a vindecat, în timp ce iubitul ei a murit

10:10

Din cauza pandemiei de coronavirus, Europa revine, ușor, la carantina totală. Tot mai multe țări adoptă măsuri drastice, pentru a oprit răspândirea virusului SARS-CoV-2. Printre acestea se numără și Belgia, care a impus un nou […] The post Belgia a impus măsuri dure, din cauza pandemiei de coronavirus. Ce sunt obligați cetățenii să respecte appeared first on Cancan.ro.