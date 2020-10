Apeluri la boicotarea produselor franţuzeşti în ţări musulmane, după remarcile preşedintelui Macron despre caricaturile cu Mahomed

14:00

Ambasadorul Elveţiei la Bucureşti, Arthur Mattli a declarat, duminică, în debutul concertului de pian organizat ca omagiu adus Academiei Sighişoara, care şi-a închis porţile în acest an din cauza pandemiei de COVID-19, că muzica nu poate fi redusă la tăcere deoarece este foarte importantă."În spatele fiecărui ton de pian pe care îl veţi auzi în cadrul concertului de la Sighişoara se află trei poveşti. Povestea compozitorului, o persoană care şi-a dedicat timpul, abilităţile şi viaţa scrierii de partituri, la fel ca un autor. Imaginile muzicale şi sentimentele exprimate ne vor transpune ca prin magie într-o altă lume. (...) Apoi este povestea artiştilor, în cazul nostru a pianiştilor. Fiecare dintre pianiştii, interpreţi în cadrul concertului de la Sighişoara a petrecut mii de ore aşezat la pian, studiind partiturile şi antrenându-şi degetele şi memoria. Şi, în cele din urmă, avem povestea comună a compozitorilor şi pianiştilor. COVID-19 le-a bulversat vieţile şi i-a îndepărtat de publicul lor. Sălile lor de concert şi scaunele au rămas goale. Pandemia a spulberat speranţa studenţilor doritori să înveţe de la muzicienii şi compozitori veniţi la Sighişoara. Porţile Academiei de Vară Sighişoara, fondată acum 27 de ani, au rămas închise în acest an. (...) Dar, astăzi, deschidem din nou porţile prin concertul de la Sighişoara. Muzica nu poate fi redusă la tăcere, pentru că muzica este importantă pentru noi toţi", a afirmat Mattli, unul dintre iniţiatorii evenimentului.Ambasadorul elveţian şi-a exprimat solidaritatea cu artiştii din întreaga lume şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de aceştia deoarece continuă să inspire oamenii în aceste vremuri dificile."Artele contează pentru noi, la fel astăzi, ca şi în trecut. Suntem recunoscători pianiştilor care concertează în concertul de la Sighişoara şi, prin ei, tuturor artiştilor pentru empatia lor, pentru cei care suferă direct sau indirect din cauza pandemiei şi a consecinţelor ei. Arta lor aduce alinare multor familii care au rămas fără cei dragi. Suntem recunoscători artiştilor pentru că ei continuă să inspire oamenii prin arta lor în aceste vremuri dificile şi pentru că aduc bucurie şi echilibru în vieţile lor", a evidenţiat Arthur Mattli.El a transmis mulţumiri oraşului Sighişoara, instituţiilor sub patronajul cărora se desfăşoară concertul, susţinătorilor şi partenerilor media. Concertul de duminică este organizat de Ambasada Elveţiei la Bucureşti, în colaborare cu Asociaţia elveţiană Cultura Viva Sighişoara, cea care desfăşoară an de an, începând din 1993, Academia Sighişoara, în cadrul căreia muzicieni din întreaga lume se pregătesc cu profesori renumiţi pe plan mondial.La concert, dedicat lui Dinu Lipatti de la a cărui moarte la Geneva se împlinesc 70 de ani, participă pianiştii Mădălina Slav (Bucureşti), Horia Mihail (Braşov), Ioan-Dragoş Dimitriu (Braşov), Manuela Iana-Mihăilescu (Timişoara) şi Dragoş Mihăilescu (Timişoara), având în program piese de Alberich Zwyssig, Mădălina Slav, Anton Pann, Flavio Motalla, J.S. Bach, Constantin Silvestri, Bernard Reichel, Dinu Lipatti, Iulius-Ioan Brudaşcă, G. Enescu, L. van Beethoven, W.A. Mozart.Manifestarea, găzduită de Primăria Sighişoara, se desfăşoară sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, Asociaţiei District Hub, Asociaţiei Elveţiane din România, Camerei de Comerţ Elveţia-România, Fondului cultural elveţian Swiss Sponsors şi Radio România Muzical, în calitate de coproducător.În luna martie, pe fondul izbucnirii pandemiei de COVID-19, directorul artistic al Academiei Sighişoara, Alexandru Gavrilovici, violonist elveţian de origine română, declara, pentru AGERPRES, că s-a luat decizia anulării ediţiei a XXVII-a festivalului-şcoală care era programat în luna august.Începuturile Academiei Sighişoara se regăsesc în Festivalul de Muzică de Vară Sighişoara iniţiat în 1993 de Alexandru Gavrilovici, fost prim concert-maestru al Orchestrei Simfonice din Berna timp de 34 de ani şi de flautista elveţiană Heidi Indermuhle.Ulterior, dintr-un curs pentru studenţi din România şi Elveţia susţinut de profesionişti în domeniu, recunoscuţi pe plan mondial, Academia Sighişoara s-a transformat treptat într-un important festival, cu păstrarea caracterului de şcoală de vară.Academia Sighişoara este susţinută, prin Ambasada de la Bucureşti, de către Guvernul Elveţiei şi firme cu acţionariat elveţian din România, cu concursul Primăriei Sighişoara. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)