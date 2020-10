Raed Arafat îi anunță pe români când vor scăpa de COVID-19: ”Cel puțin până atunci!”

13:10

Din păcate, pandemia de coronavirus de la noi din țară continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, GCS informează că au fost înregistrate alte 73 de decese ale unor persoane infectate cu COVID-19. […] The post Bilanțul negru al deceselor cauzate de SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore, 73 de persoane infectate și-au pierdut viața appeared first on Cancan.ro.