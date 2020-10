Cu Dan Petrescu suspendat, CFR Cluj se impune cu 1-0 la Voluntari și se apropie de Craiova!

19:40

Un profesor de sport, de la o școală din Maramureș, este acuzat că a trimis mesaje indecente unei fete de doar 13 ani. Mai mult, mesajele erau acompaniate și de fotografii din aceeași gamă. Cazul […] The post Un profesor de sport este acuzat că a trimis mesaje indecente unei eleve în vârstă de 13 ani. A fost deschis un dosar penal appeared first on Cancan.ro.