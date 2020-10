Prognoza METEO pentru 27, 28, 29 și 30 octombrie: Cer noros

Vremea va fi in general inchisa in jumatatea nordica a tarii, unde local se vor semnala ploi si burnite slabe. In sud cerul va fi variabil spre mai mult senin si nu vor exista conditii pentru producerea...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro