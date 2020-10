Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 octombrie 2020. Vărsătorii pot primi o sumă de bani

13:40

Maurice Munteanu, celebrul jurat de la emisiunea „Bravo, ai stil!”, obișnuiește să fie extrem de critic cu majoritatea concurentelor din show-ul de pe Kanal D. De nenumărate ori, el le-a ironizat pe Bianca Rus, Cristina […] The post Juratul dur de la „Bravo, ai stil!”, prins pe picior greșit. Și-a asortat tocuri înalte la jeanși appeared first on Cancan.ro.