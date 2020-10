Andreea Pirui a dat cărțile pe față! Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a dezvăluit care a fost motivul despărțirii de Marius. „Nu știu de ce s-a comportat așa, dar nu pot să îl înțeleg”

14:00

Marți și miercuri sunt programate partidele rundei a II-a din faza grupelor Champions League. Etapa va fi extrem de interesantă prin prisma rezultatelor consemnate în runda inaugurală când „granzii” Real Madrid, Inter Milan, Chelsea sau […] The post Spectacolul se anunță magnific în cea de-a doua rundă a fazei grupelor Chapions League » Avem programul complet al etapei! appeared first on Cancan.ro.