Fostul iepuraș Playboy a depus plângere penală împotriva lui Florin & Brigitte Pastramă. “Ați folosit un limbaj injurios”

15:20

Comitetul pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, luni, mai multe completări la anumite decizii ale Guvernului. Astfel, potrivit documentului, în localitățile și județele unde masca este obligatorie sunt prevăzute câteva excepții. Cei care consumă […] The post CNSU a aprobat mai multe excepții de la purtatul măștii. Cine sunt cei scutiți de această regulă appeared first on Cancan.ro.