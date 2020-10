Camera Deputaţilor: Plenul decide asupra ridicării imunităţii lui Nicolae Bănicioiu

22:10

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, luni, la Paris, că un subiect abordat în discuţiile purtate cu omologul său francez s-a referit la negocierile purtate la nivelul UE privind noua politică agricolă comună şi modul de integrare pe plan naţional a strategiilor Comisiei Europene, respectiv "biodiversitatea, Farm to Fork şi Green Deal-ul". Ministrul Agriculturii se află într-o vizită oficială în Franţa alături de premierul Ludovic Orban."La întâlnirea cu omologul meu francez am abordat două seturi de problematici. Prima s-a referit la negocierile privind noua politică agricolă comună, noul program naţional strategic pe care fiecare ţară îl creionăm acum şi modul cum integrăm strategiile Comisiei privind biodiversitatea, strategia Farm to Fork şi Green Deal-ul", a declarat Adrian Oros, la sediul Ambasadei României la Paris, într-o conferinţă de presă susţinută alături de premierul Ludovic Orban şi alţi miniştri ai Guvernului.El a subliniat colaborarea foarte bună avută, în această perioadă, cu omologul său francez."Chiar la începutul săptămânii trecute, la Luxemburg, am negociat aproape 48 de ore şi ne-am sprijinit reciproc, în sensul că am obţinut fiecare ţară cam ceea ce doream. Noi am vrut să menţinem sprijinul cuplat, voluntar, am vrut să menţinem ajutorul naţional tranzitoriu, am vrut să schimbăm data de referinţă pentru acordarea acestui ajutor naţional tranzitoriu şi toate aceste lucruri le-am obţinut. De asemenea, am vrut să obţinem o flexibilitate pe aceste ecoscheme care se vor aplica în strategia Green Deal, astfel încât să nu riscăm să pierdem sume importante din Pilonul I, aceste ecoscheme fiind obligatorii pentru ţările membre, dar voluntare pentru fermieri", a afirmat Oros.Potrivit acestuia, în discuţiile cu partea franceză s-a convenit asupra necesităţii unei agriculturi responsabile în cele două ţări şi în Europa."Am căzut de acord că trebuie să facem în cele două ţări şi în Europa o agricultură responsabilă, să utilizăm cele două resurse importante, apa şi pământul, pe care le-am moştenit, în mod responsabil, şi avem obligaţia să le lăsăm la fel şi pentru cei care vin după noi. De aceea vom aplica acest Green Deal, în aşa fel încât strategia Farm to Fork şi biodiversitatea să-şi atingă scopul", a spus Oros.Ministrul a subliniat că, de asemenea, România are câteva priorităţi în agricultură în care Franţa poate ajuta."Noi avem câteva priorităţi în care Franţa ne poate ajuta, unde au tradiţie, şi anume, ferma de familie. Noi vrem să consolidăm ferma de familie şi Franţa are o tradiţie foarte mare în acest lucru. Am convenit să utilizăm experienţa lor. De asemenea, o cooperare foarte bună pe ceea ce înseamnă învăţământul tehnic agricol şi cercetarea agricolă", a menţionat Oros.El a adăugat că partea română sprijină, pe de altă parte, două iniţiative ale Franţei."Prima se referă la proiectul proteic şi cealaltă, la proiectul patru la mie, pe care acum îl avem în dezbatere cu cei de la Ministerul Mediului şi vom decide când şi în ce formă ne vom alinia şi noi la acest proiect", a declarat Oros.Ministrul Agriculturii a mai anunţat în context că doi colegi ai săi, doi secretari de stat, vor ajunge marţi în Franţa pentru a vedea cum funcţionează reţeaua franceză de depozite de produse agricole."Mâine, doi colegi de-ai mei, foarte important, doi secretari de stat, vin în Franţa, pentru că vrem să dezvoltăm şi noi o reţea de depozite în care să preluăm, să depozităm şi să distribuim produse româneşti. În Franţa există aşa ceva încă din 1960 (...) şi colegii mei mâine vor vedea cum funcţionează acest sistem în Franţa pe care şi noi vrem să-l adoptăm", a mai spus Oros. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale / Facebook