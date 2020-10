Măsuri dure de combatere a COVID-19 și în Cehia!

18:20

O asistentă de doar 47 de ani s-a stins din viață din cauza infecției cu COVID-19. Aceasta a avut grijă de o mulțime de pacienți de la începutul pandemiei. Luni dimineaţa, o asistentă de 47 […] The post Încă un cadru medical și-a pierdut viața din cauza noului coronavirus. A tratat o mulțime de pacienți de la începutul pandemiei appeared first on Cancan.ro.