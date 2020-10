Povestea emoționantă a lui tanti Fica, o bătrână din Alba care trăiește cu o pensie de 15 lei pe lună. Locuiește singură, într-un cătun

08:40

Ion Cristoiu a dezvăluit, în direct la TV, ce va face, în opinia sa, președintele Klaus Iohannis, în perioada următoare, pentru „a își asigura Guvernul” pentru perioada următoare. Jurnalistul crede că în acest moment planul […] The post Profeția lui Ion Cristoiu: „Președintele țării ne bagă în case după alegeri” appeared first on Cancan.ro.