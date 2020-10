Coronavirus: Margaritis Schinas, vicepreşedinte al Comisiei Europene, testat pozitiv la COVID-19

Vicepreşedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viaţă european, Margaritis Schinas, a fost testat pozitiv la COVID-19, transmit marţi agenţiile de presă Reuters, EFE şi ANA.''Tocmai am aflat că testul meu periodic la COVID-19 este pozitiv. Acum mă plasez în autoizolare, aşa cum se cere'', a scris Schinas pe Twitter. I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe. - Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020 Margaritis Schinas, care vineri s-a întâlnit la Bruxelles cu ministrul grec pentru migraţie, Panagiotis Mitarachi, reprezintă al doilea caz de COVID-19 în rândul comisarilor europeni, după ce la 10 octombrie a fost testată pozitiv Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret.În ultimele săptămâni mai multe oficialităţi europene - printre care şefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European Charles Michel şi şeful diplomaţiei UE Josep Borrell - s-au plasat în izolare după ce au intrat în contact cu persoane infectate cu noul coronavirus.Belgia, unde se află sediul principalelor instituţii ale Uniunii Europene, a înregistrat o medie de 1.369,3 cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile, ceea ce o face a doua cea mai afectată ţară europeană de pandemia actuală, după Republica Cehă. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)

