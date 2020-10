Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud, testat pozitiv cu coronavirus: “Am luat decizia testării tuturor colegilor”

13:10

După ce s-a fotografiat acasă la Alexandra Bodi și a fost aspr criticată de Bianca Drăgușanu, Carmen de la Sălciua a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie. Artista nu pare să fie afectată […] The post Ce a postat Carmen de la Sălciua pe Instagram, după ce a fost criticată de Bianca Drăgușanu appeared first on Cancan.ro.