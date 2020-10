La Tunis a fost inaugurată ''Piaţeta Regina Maria a României''

15:40

Bugetul pentru anul viitor va fi prezentat de viitorul Guvern, dar PNL va prezenta o viziune asupra bugetului, a declarat, marţi, Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice (MFP), în cadrul unei conferinţe."Guvernul, este adevărat, va prezenta bugetul pentru anul viitor la 15 zile după învestire. Partidul Naţional Liberal va prezenta bineînţeles o viziune asupra bugetului şi pentru anul viitor şi asupra anilor până în 2024, odată cu programul de guvernare. Deci vom prezenta, bineînţeles, aşa cum am prezentat de fiecare dată şi ştiţi foarte bine că în fiecare an am venit şi am prezentat un buget. Partidul Naţional Liberal, deci noi care suntem în competiţia politică, vom prezenta pentru români viziunea noastră pentru dezvoltarea României care include şi o politică bugetară", a spus Florin Cîţu.El a precizat că legislaţia a fost modificată în Parlament în martie 2013, iar potrivit acestei modificări noul Guvernul prezintă bugetul la 15 zile după învestire, în anii electorali, când sunt alegeri în ultimele trei luni ale anului."Nu veţi vedea creşteri de taxe anul viitor. V-am spus acest lucru din primul moment în care am preluat mandatul şi vă voi spune de fiecare dată. Mai mult. Avem ca exemplu anul 2020. În anul 2020, Guvernul liberal este primul guvern care scoate toate taxele introduse de socialişti. Am scos supraaciza la carburant, am scos supraimpozitarea contractelor part-time, am scos TVA defalcat, am eliminat ordonanţa 114, toată plină de taxe. Toate aceste taxe au fost introduse de Marcel Ciolacu, de Sorin Grindeanu şi gaşca lor prin votul pe care l-au dat când erau în Guvern sau în Parlament. Am scos toate aceste taxe şi, atenţie, am avut rezultate foarte bune la buget. Am arătat că poţi să elimini din taxe şi să încasezi bani la buget mai mulţi. Avem deja august şi septembrie, două luni consecutive în care veniturile la buget au fost mai mari decât anul trecut când era creştere economică şi când erau şi aceste taxe ale PSD-iştilor. Deci noi nu avem nevoie de taxe pentru a aduce venituri la buget. Ştim foarte bine şi am demonstrat în 2020 să administrăm o economie cu taxe mai mici, mai puţine şi veţi vedea că acestea sunt surprizele şi anul viitor", a declarat Florin Cîţu. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)