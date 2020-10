Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 octombrie 2020. Venus intră în zodia Balanță

16:30

Adolescentul care și-a pierdut viața în urma unei curse cu motocicletele pe Drumul European 574 a fost înmormântat astăzi. Părinții, rudele, prietenii și vecinii i-au aprins fiecare câte o lumânare, i-au adus flori și s-au […]