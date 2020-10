“Prințișorul Craiovei” a apărut “pă Capitală” cu un GT 63 AMG de 150.000 €

17:30

Situație fără precedent la un concurs matrimonial, realizat la Antena 1. O concurentă de 36 de ani s-a înscris la competiție fiind căsătorită încă. Luată la întrebări de moderatoarea emisiunii Simona Gherghe, Nicole a precizat […] The post O concurentă de la „Mireasa” a intrat măritată în concurs, fără să menționeze acest „detaliu” Cum a reacționat iubitul din competiție când a auzit că are soț appeared first on Cancan.ro.