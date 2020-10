Nicuşor Dan: Joi la amiază vom depune jurământul şi o să intrăm în mandate

21:30

România este cea mai bine pregătită ţară de pe lista statelor europene care sunt în curs de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Astăzi am avut o serie de întâlniri importante, am avut o întrevedere cu secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, după care am participat la o întâlnire în plenul Consiliului OECD în care sunt reprezentate ţările membre ale OECD. Cu ocazia acestor două evenimente importante am susţinut candidatura României pentru deveni membră OECD. În cadrul procesului de lărgire a componenţei OECD noi considerăm că avem toate argumentele pentru a deveni membri OECD. România este cea mai bine pregătită ţară europeană de pe lista ţărilor europene care sunt în curs de aderare la OECD şi considerăm că într-un viitor apropiat această procedură de integrare a României în OECD poate să demareze cu succes", a spus Ludovic Orban, marţi, la Paris.Premierul a precizat că în cadrul întâlnirii a răspuns şi întrebărilor adresate de ambasadorii ţărilor OECD prezente la reuniune."Am argumentat cu tot ceea ce am considerat că reprezintă un atu al României această candidatură", a precizat Orban.Premierul a menţionat că în finalul vizitei pe care o desfăşoară la Paris are stabilită, marţi seară, şi o întâlnire cu membri ai comunităţii de români din Franţa. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)