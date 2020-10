04:20

Este sigur că Melania Trump a făcut campanie pentru prima dată marţi pentru realegerea soţului ei pe 3 noiembrie, oferindu-şi sprijinul victimelor de COVID -19, relatează AFP."Nu sunt întotdeauna de acord cu modul în care spune lucrurilor pe nume", a spus Prima doamnă în timpul unei reuniuni la Atglen, în statul-cheie Pennsylvania. Campaigning in Pennsylvania, first lady Melania Trump called her husband a "fighter," defending his use of social media: "I don't always agree the way he says things, but it is important to him that he speaks directly to the people he serves." https://t.co/RFZDC5tAhs pic.twitter.com/snG7ilplRj— ABC News (@ABC) October 27, 2020 "Dar este important pentru el să vorbească direct cu oamenii", a continuat ea, referindu-se la utilizarea intensă a preşedintelui Donald Trump a reţelei de socializare Twitter.''Donald este un luptător. Iubeşte această ţară şi luptă pentru voi în fiecare zi. Pentru prima dată în istorie, cetăţenii acestei ţări îşi pot auzi preşedintele direct şi instantaneu în fiecare zi prin intermediul reţelelor sociale'', a insistat Prima doamnă.Fostul model de origine slovenă, în vârstă de 50 de ani, a făcut din lupta împotriva hărţuirii online unul dintre principalele sale obiective la Casa Albă.A fost prima dată, marţi, când Melania Trump a făcut o deplasare de campanie pentru realegerea lui Donald Trump, de la anunţarea campaniei acestuia, în iunie 2019. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru)