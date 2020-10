Spectacol total în Champions League » 23 de goluri marcate în opt meciuri!

19:00

Cântăreața Analia Selis s-a despărțit în secret de violoncelistul Răzvan Suma, căruia i-a dăruit o fetiță și un băiețel. Cântăreața argentiniană a făcut declarații tranșante despre divorț și a povestit în cadrul emisiunii “Neatza cu […] The post Analia Selis s-a despărțit în secret de Răzvan Suma. Cântăreața argentiniană, declarații tranșante despre divorț: “În ceea ce mă privește, nu există drumul înapoi” appeared first on Cancan.ro.