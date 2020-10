Tenis » Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în optimile de la Instanbul! Româncele s-ar putea întâlni într-un duel 100% “tricolor” în sferturi!

19:40

Klaus Iohannis a avut o întâlnire cu ministrul Sănătăţii şi cu specialişti din domeniul medical şi al terapiei intensive, în care s-a discutat despre situația României în momentul actual și despre cea a sistemului medical. […] The post Klaus Iohannis, despre situația României în contextul pandemiei. „Ne aşteaptă o perioadă foarte dificilă” appeared first on Cancan.ro.