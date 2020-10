GCS: Cele mai multe infectări cu SARS-CoV-2 sunt în Bucureşti - 33.118; urmează Iaşi, Prahova şi Braşov

13:10

Fostul antrenor coordonator al lotului feminin al României, Octavian Bellu, a declarat, într-un interviu publicat pe contul oficial de Facebook al Sports Festival, că Nadia Comăneci a fost o "sportivă fenomenală" care a schimbat total direcţia de dezvoltare a gimnasticii artistice după Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976."Nadia era un copil de 14 ani care pur şi simplu a explodat la Montreal. A trecut peste orice îşi puteau imagina chiar şi specialiştii din gimnastică şi a venit cu nişte exerciţii de o dificultate ieşită din comun, mai ales la paralele şi la bârnă. A arătat o dezinvoltură şi o maturitate incredibile pentru o fetiţă de 14 ani. Şi vorbim de 1976, nu de acum, când copiii sunt mult mai maturi. Apoi a arătat o seriozitate ieşită din comun, chiar spuneau cei de acolo că a zâmbit o singură dată, la sfârşitul concursului. Deci Nadia, această sportivă fenomenală, a schimbat total direcţia de dezvoltare a gimnasticii. Au apărut gimnastele copii, s-au schimbat sistemele de pregătire, sistemele de selecţie, deci de atunci s-a schimbat aproape tot", a spus Bellu.Acesta a explicat că presiunea de a descoperi gimnaste precum Nadia a fost "un stimulent" permanent în cariera sa."Am avut această apăsare, această emoţie, gândindu-ne şi ziua şi noaptea, oare noi vom ajunge la asemenea performanţe, oare noi vom descoperi şi pregăti nişte fenomene aşa cum a fost Nadia? Iar această apăsare, pentru mine, a fost permanent un stimulent. Trebuie să ai mereu senzaţia, şi o am şi acum, că mai ai mult de învăţat. Pentru că în dinamica sportului de performanţă pierzi legătura o zi-două cu ce se întâmplă în lume atunci eşti surprins la următoarea competiţie şi cu siguranţă nu mai obţii performanţe", a afirmat el."Nimeni nu poate să-ţi asigure longevitatea în cariera de antrenor. La mine nu ştiu, s-a întâmplat ceva, s-au aliniat planetele... dar la primul rezultat nesatisfăcător antrenorul este cel vinovat şi trebuie să elibereze locul pentru a veni altcineva. Pe noi ne-a şi stimulat faptul că am venit după fenomenul Nadia, pentru că am dorit să arătăm că şi noi putem. Nu poţi să aştepţi să rateze cineva ca să câştigi tu. Trebuie să ai tăria să te lupţi cu orice adversar. Iar adversarii aveau un potenţial mult mai mare... când te întâlneai cu China, Statele Unite şi Rusia... numai dacă venea cineva şi îţi spunea câţi sportivi legitimaţi au aceste ţări, ce condiţii au de pregătire şi de refacere sau ce finanţare... îţi venea să ieşi din sală", a adăugat antrenorul.Octavian Bellu a dezvăluit şi câteva dintre modalităţile prin care le motiva pe sportivele pe care le antrena: "Le spuneam fetelor că adversarele au tot două picioare, tot un cap, organismul e ca şi al lor, nu sunt nişte extraterestre sau nişte super-gimnaste care nu pot fi învinse. Şi ele au slăbiciunile lor şi problemele lor... Şi de fiecare dată am încercat să le motivez pe fete... Le spuneam că ele sunt un comando, şi le arătam tot felul de filme... le spuneam că ele au o misiune, să ia medalia de aur. Iar misiunea trebuie să o ducă la capăt indiferent că ea trebuie realizată pe Everest, în mijlocul oceanului sau pe Lună. Voiam să le pregătesc în aşa fel încât nimic din jurul lor să nu le deranjeze"."Un sportiv trebuie să fie atât de bine pregătit încât un exerciţiu pe care l-a repetat de milioane de ori la antrenamente trebuie să-l facă şi la 3 dimineaţa, şi la 5 dimineaţa, şi la 4 după-amiaza. Şi de fiecare dată să-l facă... e greu de spus perfect, dar atât de aproape de perfecţiune încât să câştige competiţia respectivă. Această muncă titanică, de milioane de repetări, trebuie să ducă la acest stereotip dinamic, cum îi spunem noi. Totul e făcut pentru a ajunge la această execuţie reflexă, cum spunem noi la o execuţie cu ochii închişi, deşi la gimnastică nu e bine să ţii ochii închişi", a menţionat Bellu.Fostul antrenor coordonator al lotului feminin al României este convins că la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000 Andreei Răducan i-a fost făcută o nedreptate prin retragerea medaliei de aur la individual compus. Atunci fosta gimnastă a fost depistată pozitiv la pseudoefedrină, substanţă aflată într-o pastilă de Nurofen pentru răceală şi gripă înaintea concursului."La Sydney, Andreei i s-a făcut o nedreptate. Au fost prea multe lucruri nelalocul lor. Cel mai în măsură să povestească ce s-a întâmplat acolo este Ion Ţiriac (n.r. - preşedintele COSR la momentul respectiv), care a făcut tot ce a fost posibil, de la cheltuieli cu avocaţi până la tevatura cu mass-media... Iar apoi chiar şi cei care au luat această hotărâre mi s-a părut că sunt jenaţi de decizie. O decizie care s-a luat pe baza unui principiu, adică toleranţă zero la această Olimpiadă. Deci ca şi cum la celelalte Olimpiade toleranţa a fost mai mare de zero", a precizat Bellu.AGERPRES (AS, V-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)