Gimnasta Larisa Iordache, diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus

09:20

O firmă de videochat din Iași a fost obligată de o instanță să achite despăgubiri după ce cinci angajate au „distrus” apartamentul pe care l-au închiriat pentru a își desfășura activitatea. Potrivit BZI, scandalul a […] The post Un bărbat din Iași a rămas fără replică după ce și-a văzut apartamentul, închiriat unor videochat-iste. Cum arătau „picturile” de pe pereți appeared first on Cancan.ro.