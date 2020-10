Monica Pop, dezvăluiri uluitoare: ”Spitalele de campanie COVID sunt goale. De ce au fost făcute, că sunt plătite din banii acestui popor”

10:20

Institutul Național de Diagnostic și Sănătate Animală din București a confirmat faptul că un porc domestic, dintr-o gospodărie de pe raza orașului Bârlad, a fost diagnosticat cu pestă porcină africană (PPA). Astfel, la solicitarea DSVSA […] The post Alertă în județul Vaslui. Focar de pestă porcină africană în Bârlad appeared first on Cancan.ro.