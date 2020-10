CE îndeamnă statele UE să ia măsuri îndrăzneţe în faţa evoluţiei alarmante a pandemiei; cantităţi importante de vaccin, nu înainte de aprilie

15:10

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş a fost inclusă, în premieră, în prestigiosul clasament academic World Subject Rankings 2021, la domeniul Medicină (Clinical and Health). "Times Higher Education (THE) a anunţat astăzi rezultatele clasamentului mondial World Subject Rankings 2021, care acoperă 11 domenii: Arts and Humanities, Business and Economics, Clinical and Health, Computer Science, Education, Engineering, Law, Life Sciences, Physical Sciences, Psychology, Social Sciences. Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie 'George Emil Palade' din Târgu Mureş accede în premieră în acest clasament academic prestigios, la domeniul Medicină (Clinical and Health), fiind una dintre cele 3 universităţi româneşti selecţionate în acest an. Din nou, despre Târgu Mureş, de bine", a anunţat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST "George Emil Palade" din Târgu Mureş.Potrivit rectorului UMFST Târgu Mureş, rezultatele au fost date publicităţii miercuri, iar universitatea este una dintre cele trei universităţi româneşti selecţionate în acest an. AGERPRES/(AS - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)