DGPMB: 11 persoane audiate la Poliţia Sectorului 4 în urma percheziţiilor la persoane bănuite de comercializare ilegală de tutun

20:00

Celine Dion va debuta pe marele ecran nu ca autoare a unei coloane sonore, ci ca actriţă, alături de Priyanka Chopra Jonas, într-un film produs de studioul Sony, relatează EFE.Potrivit publicaţiei de specialitate Hollywood Deadline, cântăreaţa va face parte, alături de Priyanka Chopra şi Sam Heughan, din distribuţia filmului "Text for You", o adaptare după un lungmetraj romantic german despre un cuplu care face cunoştinţă după ce îşi pierd partenerii anteriori.În film, protagonista îi trimite mesaje fostului săi iubit, al cărui număr de telefon aparţine însă unui alt utilizator. Bărbatul, care trece la rândul său printr-o despărţire, decide să răspundă la mesajele primite. Celine Dion va juca rolul prietenei care intermediază relaţia dintre cei doi parteneri.Potrivit publicaţiei, Dion va avea un cuvânt important de spus în acest film în ceea ce priveşte muzica şi subiectul.Nu este întâmplător faptul că debutul său cinematografic intervine sub patronajul Sony, totodată casa ei discografică prin care a vândut peste 200 de milioane de albume în întreaga lume.Celine Dion a fost deja recompensată cu un Oscar în categoria cel mai bun cântec pentru interpretarea arhicunoscută a clasicului "My Heart Will Go On", de pe coloana sonoră a filmului "Titanic" din 1997. Colega sa de platou va fi Priyanka Chopra Jonas, nume pe care actriţa îl poartă după ce s-a căsătorit, în 2018, cu Nick Jonas, component al grupului Jonas Brothers.Priyanka a fost încoronată Miss World în anul 2000 şi, ulterior, a început o carieră în televiziune şi cinematografie, ajungând la Hollywood în 2015, unde a început să facă parte din distribuţia serialului "Quantico", difuzat de ABC.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Céline Dion / Facebook