VIDEO Cât ghinion! VAR-ul i-a anulat 3 goluri lui Morata, în șocul Juventus - Barcelona

CFR Cluj primește joi vizita celor de la Young Boys Berna, în runda secundă a grupei A din Europa League. Dan Petrescu (52 de ani) se plânge de problemele de lot. CFR Cluj - Young Boys Berna e joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. „Avem probleme, toată lumea are. La fiecare test de coronavirus pe care îl facem ne gândim ce va fi. Avem foarte multe probleme de lot față de anul trecut. ...