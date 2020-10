Am aflat adevăratul motiv pentru care Bianca Drăgușanu a numit-o “cârtiță disperată” pe Carmen de la Sălciua. Ar avea legătură directă cu Alex Bodi

17:10

Ministerul Educației și Cercetării vrea să inițieze un nou proiect prin care să implementeze o hartă a școlilor dezavantajate din România, pentru a ști unde e nevoie de o alocare mai mare de resurse. „Harta […] The post „Harta şcolilor dezavantajate din România”, proiectul prin care Ministerul Educației vrea să ajute elevii defavorizați appeared first on Cancan.ro.