SUA: Restricţii de circulaţie la Philadelphia, după două nopţi de violenţe (oficial)

22:00

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, înaintea partidei cu echipa elveţiană Young Boys Berna, că sezonul acesta campionatul este mai important decât participarea în Europa League deoarece numai câştigătoarea titlului din România va mai juca anul viitor în cupele europene."La ce probleme de lot am va fi greu să am pretenţii în Europa. Iar la campionat, dacă reuşim să ieşim din perioada asta fără alte accidentări atunci da, cred că e mult mai important titlul. Pentru că la anul, cine nu ia campionatul nu mai joacă în Europa, va juca în alte competiţii", a explicat Petrescu.Tehnicianul se aşteaptă la o partidă dificilă cu Young Boys Berna, echipă pe care o consideră favorită la calificare în această grupă alături de AS Roma."Va fi un meci foarte dificil împotriva campioanei Elveţiei din ultimii ani. După ce am studiat adversarul foarte bine în ultimele zile pot spune că ei cu AS Roma sunt mari favoriţi la a se califica mai departe din această grupă. E clar că ei sunt favoriţi. Şi bugetul, şi valoarea, şi tinereţea lor. Noi avem jucători cu experienţă, dar nu avem valoarea lor şi experienţa lor din ultimii 6 ani. Noi jucăm în ultimii doi ani în Europa. Ei în ultimii 6 ani au jucat de 5 ori în grupele Europa League şi o dată în cele ale Champions League. Din punctul meu de vedere cred că e cea mai agresivă echipă împotriva căreia am jucat noi în Europa în ultimii doi ani. Ca şi agresivitate sunt foarte, foarte buni", a spus el.Petrescu s-a arătat îngrijorat de problemele de lot cu care se confruntă în această perioadă."Din păcate avem probleme de lot. Iar lotul nostru nu e aşa de numeros ca al celor de la Young Boys Berna, care au vreo 30 de jucători... noi avem vreo 19 jucători şi am şi pierdut doi de pe lista UEFA, Bordeianu, care a plecat de la noi, şi Cestor, care cred că a dispărut pe următoarele şase luni (n.r. - din cauza unei accidentări). Deci problemele în opinia mea sunt grave, iar dacă mai apare vreo accidentare sau vreun test COVID va fi foarte greu să facem faţă în această grupă. Trebuie să ne descurcăm cu fundaşii pe care îi avem. Dacă un alt fundaş central va păţi ceva... Noi acum avem doar trei fundaşi centrali pe cele trei fronturi... E o problemă gravă şi trebuie să o rezolvăm cât mai repede, dar deocamdată nu rezolvăm nimic şi sunt îngrijorat. Sigur va fi greu să rezistăm până la final", a adăugat Petrescu.Tehnicianul a menţionat că e important că jucătorilor le-au fost achitate restanţele salariale: "În momentul ăsta toate lucrurile la club sunt foarte bine din punct de vedere financiar. Toată lumea cred eu că e la zi cu salariile, a primit tot ce trebuie, dar când joci un meci nu trebuie să te gândeşti în primul rând la bani, ci la fotbal. Dar e clar că e important şi acest aspect şi e bine că jucătorii nu mai au probleme cu restanţele".Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, joi, de la ora 22:00, pe teren propriu, formaţia elveţiană Young Boys Berna, într-o partidă contând pentru Grupa A a Europa League.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Fotbal: Young Boys Berna a venit cu un lot de 22 de jucători pentru meciul cu CFR Cluj