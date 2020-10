Viviana, mesaj pentru George Burcea: ”Am dormit în paie în amintirea lui!” VIDEO

20:50

Mihai Bobonete are concurență „grea” pentru rolul lui Bobiță din „Las Fierbinți”. Sosia actorului a venit la Pro TV, invitat la Măruță în emisiune. Tânărul seamănă izbitor cu celebrul personaj. Marius Bircea a devenit celebru […] The post Cine este sosia lui Bobiță din Las Fierbinți. Bărbatul vrea să-i ia locul lui Mihai Bobonete în serialul de la Pro TV appeared first on Cancan.ro.