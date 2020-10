Războiul dintre Carmen de la Sălciua și Bianca Drăgușanu continuă: „Nu îți pune baza în oameni”

12:20

articolul continua dupa recomandari Săptămână groaznică pentru aceşti nativi. Totul le merge prost Mai mult, magia este completata de decoratiunile minunate si traditiile frumoase si variate de la zona la zona. In ultimii ani, parintii incearca sa faca acest moment cat mai real si placut, cautand servicii de inchiriere Mos Craciun prin care copiii, dar si restul membrilor familiei, il pot gazdui pentru un ceas pe bunicul cel darnic in casele lor. Trebuie mentionat ca majoritatea copiilor cred in...