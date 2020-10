Adela Popescu a recunoscut! Cum a încercat să-și mărească sânii: ”Așa speram să-mi crească!”

23:50

Selecționerul naționalei U21 a României a demonstrat, din nou, că nu degeaba i se spune ”Briliantul”. Adrian Mutu a avut o apariție de milioane. A mers, zilele trecute, la birou cu 80.000 de euro ”la […] The post Adrian Mutu a ”descins” la FRF cu 80.000 € ”la purtător”. În “dotări” intră Mercedesul AMG GLE 43 Coupe, geanta Louis Vuitton, dar și încălțările Gucci appeared first on Cancan.ro.