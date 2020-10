Parlamentare2020/Programul de guvernare al USR PLUS - Cioloş: Printre primele măsuri - corectarea legilor antijustiţie

11:30

Antrenorul român Mircea Lucescu a declarat că Dinamo Kiev merita să câştige meciul cu Ferencvaros, terminat la egalitate (2-2), miercuri seara, la Budapesta, în Liga Campionilor la fotbal, după ce vicecampioana Ucrainei a condus cu 2-0.''Am jucat foarte bine în prima repriză şi am ratat câteva ocazii promiţătoare după pauză. Am luat nişte decizii greşite, am dominat, dar am primit un gol care le-a dat aripi adversarilor. Ferencvaros a forţat apoi tot mai mult", a declarat tehnicianul român după meci, citat de site-ul UEFA."E păcat că am pierdut puncte, deoarece am jucat mai bine şi meritam să câştigăm. Motivul pentru care ne-a scăpat victoria a fost că am făcut greşeli, atât în atac, cât şi în apărare. Însă am obţinut un punct şi mergem mai departe", a mai spus Lucescu.''Ştim cât de greu e să joci cu Barcelona şi Juventus. Mai avem un meci acasă (cu Ferencvaros) şi trebuie să mergem mai departe", a concluzionat Mircea Lucescu, cel mai vârstnic antrenor din grupele Ligii Campionilor.De partea cealaltă, antrenorul echipei Ferencvaros, ucraineanul Serghei Rebrov, a comentat: "Am făcut câteva erori în apărare în prima repriză, dar am jucat mai bine în partea a doua. Golul lui Tokmac a fost important, ne-a dat încredere. Sunt încântat că am obţinut un egal, mai ales după ce am fost conduşi cu 2-0''.''Trebuia să arătăm mai multă agresivitate şi disciplină în prima repriză. Merităm acest punct. Toate echipele de aici reprezintă cel mai înalt nivel. Dinamo a jucat fantastic în prima repriză, dar noi am fost echipa mai bună în repriza a doua'', a adăugat fostul atacant al echipei Dinamo Kiev.Dinamo Kiev a scăpat printre degete victoria în meciul cu Ferencvaros de la Budapesta, încheiat cu 2-2, miercuri seara, în Grupa G a Ligii Campionilor. Dinamo a avut 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Viktor Ţîgankov (28 - penalty) şi Carlos De Pena (41), dar Fradi a revenit în joc în partea secundă, marcând prin Tokmac Chol Nguen (59). Presiunea gazdelor a crescut după ce Sidorciuk a primit al doilea cartonaş galben (86), Ferencvaros reuşind egalarea prin Franck Boli (90), la o fază în care mijlocaşul român Tudor Băluţă a avut un plasament greşit. Băluţă a debutat oficial la Dinamo în min. 89, fiind introdus chiar înaintea fazei amintite.La gazde, francezul Aissa Laidouni (ex-FC Voluntari) a fost introdus în min. 65 şi a primit un cartonaş galben în min. 71.AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Ada Vîlceanu)