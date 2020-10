Superbogații din umbră. Multimiliardarii care nu vor apărea vreodată în topurile Forbes sau Bloomberg

08:20

Experiența Ferma a fost una plină cu de toate pentru George Burcea. A devenit mai competitiv, dar s-a și îndrăgostit pe loc de Viviana Sposub, cea care a reușit să-l facă să simtă din nou […]