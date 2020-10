COVID-19 pune din nou stăpânire pe Liga 1!

10:40

Totalul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus a crescut în Germania cu 16.774, cel mai mare număr înregistrat într-o zi de la începutul epidemiei aici, a anunţat Robert Koch Institute. Totalul cazurilor de infecție […] The post Explozie de cazuri de COVID-19 în Germania. S-a înregistrat un nou record appeared first on Cancan.ro.