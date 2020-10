Adrian Minune, imagini bizare în dormitor. Cum s-a filmat alături de Karmen şi Adriana: „Stau prea bine”

13:20

În urma celor mai noi informații oferite de GCS, pe teritoriul României au fost înregistrate alte 6.481 noi cazuri de infectare. Bilanțul total a ajuns astăzi, 29 noiembrie, la 229.040. Până astăzi, 29 octombrie, pe […] The post Coronavirus în România, 29 octombrie. Record absolut de infectări – 6.481 noi cazuri, în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.