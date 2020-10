Caz revoltător! Două surori au înjunghiat de 27 de ori un agent de pază al unui magazin, după ce le-a spus că trebuie să poarte mască

15:10

Numai puțin de 15 jucători ai echipei Astra Giurgiu au fost testaţi pozitiv la coronavirus înaintea partidei cu Dinamo, duel programat vineri de la ora 21:00 în cadrul rundei a IX- a a Ligii 1. […] The post COVID-19 pune din nou stăpânire pe Liga 1! appeared first on Cancan.ro.