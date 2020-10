CFR Cluj - Young Boys. Ilie Dobre a comentat partida campioanei: „Nu le iau niciun ban!”

22:10

Mihai Iosif, antrenorul interimar al Rapidului, a fost un car de nervi după înfrângerea cu CS Mioveni, scor 0-3, din etapa #8 a eșalonului secund.„Cum vreţi să fiu? Vesel? Nu, sunt supărat! Sunt mort de supărare! Sunt trist cu adevărat! Trist! Trist! Trist! În viaţa mea nu am simţit asemenea tristeţe! Am crezut în ei, și cred în continuare. Am venit pompier cu o găleată într-un crater! Nu cred că pot să sting aşa ceva. ...