Fotbal: CFR Cluj - Young Boys Berna 1-1, în Europa League

Noul trailer al următorului sezon din serialul "The Crown" a fost lansat joi şi prezintă tensiunile care au existat între regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi fostul premier britanic Margaret Thatcher, informează variety.com.Două femei conduc Marea Britanie şi "poate că este exact lucrul de care această ţară are nevoie", declară suverana britanică, interpretată de actriţa Olivia Colman, în trailerul celui de-al patrulea sezon al serialului "The Crown". Dar, aşa cum a dovedit-o istoria, lucrurile nu au evoluat deloc într-o manieră calmă după ce Margaret Thatcher, interpretată de Gillian Anderson, a devenit prim-ministrul Marii Britanii."Obiectivul meu este de a schimba această ţară dintr-un stat dependent în unul independent şi cred că am succes în acest demers", spune personajul Margaret Thatcher în noul trailer. Totuşi, declaraţia ei este urmată de menţionarea unor evenimente negative care s-au produs în Marea Britanie, precum "şomaj, recesiune şi crize", alături de apariţia unor "duşmani de stânga, de dreapta şi de centru" ai fostei "Doamne de Fier".Al patrulea sezon al serialului "The Crown", ce va fi lansat pe 15 noiembrie de platforma de streaming Netflix, are o acţiune plasată la sfârşitul anilor 1970, ce continuă în anii 1980, prezentând tensiunile dintre regina Elisabeta a II-a şi Margaret Thatcher. Aceste tensiuni devin tot mai mari după ce fostul premier conservator implică Marea Britanie în Războiul Malvinelor.În următorul sezon, familia regală britanică devine totodată preocupată de linia sa succesorală şi, din acest motiv, resimte nevoia de a găsi o soţie "corespunzătoare" pentru prinţul Charles, interpretat de Josh O'Connor. Deşi Charles este îndrăgostit nebuneşte de Camilla Parker Bowles (interpretată de Emerald Fennell), idila lui cu Lady Diana Spencer (interpretată de Emma Corrin) devine "un basm atât de necesar" pentru a uni naţiunea britanică.Noul sezon din "The Crown" va explora suişurile şi coborâşurile relaţiei lor, inclusiv ascensiunea Dianei de la o adolescentă rebelă la statutul de persoană publică şi celebritate, căsătoria lor televizată la nivel mondial şi călătoriile lor în străinătate, dar şi nevoia disperată a prinţesei Diana de simţi că face parte cu adevărat din familia regală britanică.Următorul sezon al acestui serial de succes îi mai are în distribuţie pe actorii Helena Bonham Carter (prinţesa Margaret), Tobias Menzies (ducele de Edinburgh), Erin Doherty (prinţesa Anne), Marion Bailey (Regina-mamă), Georgie Glen (Lady Fermoy), Tom Byrne (prinţul Andrew), Angue Imrie (prinţul Edward) şi Charles Dance (Lord Mountbatten).AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: The Crown / Facebook