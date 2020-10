Georgia: Protest de amploare al susţinătorilor opoziţiei înaintea alegerilor legislative

01:10

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, după rezultatul de egalitate, 1-1, cu Young Boys Berna în Europa League, că formaţia sa face în continuare minuni în condiţiile în care se confruntă cu mari probleme de lot."Mă aşteptam să fie complicat pentru că am jucat împotriva campioanei Elveţiei, care are un lot foarte valoros. Aşa că noi facem în continuare minuni cu acest lot subţire. Au fost jucători azi care şi-au dat viaţa pe teren în faţa unui adversar valoros. Singura dezamăgire a serii a fost golul primit în urma acelui aut. Însă dacă marca Pereira la acea ocazie atunci câştigam. Dar nu cred că era normal pentru că meritat e un egal la cum s-a jucat azi. Dar per total, să faci 4 puncte după două meciuri la ce probleme avem este fantastic", a afirmat tehnicianul la postul Digi Sport.Petrescu regretă că la partidele din grupele Europa League nu este disponibil arbitrajul video: "Consider că am avut un penalty clar, dar arbitrajul video nu e în grupele Europa League. Asta e problema vieţii mele, VAR nu e acolo unde trebuie. Dacă era, atunci primeam penalty, aşa cum am primit şi în meciul cu Sevilla".Antrenorul a menţionat că se află într-o situaţie foarte complicată după ce şi Vinicius s-a accidentat în partida de joi seara."L-am pierdut pe Vinicius... e o pierdere mare acolo unde ne doare (n.r. - în compartimentul defensiv). După Cestor, acum l-am pierdut şi pe Vinicius. Şi chiar dacă îi aveam pe cei doi tot mai voiam jucători pe acel post. Vă daţi seama acum. Eu ca antrenor ce pot să fac decât să cer transferuri conducerii... dacă îmi aduce bine, dacă nu, antrenez ce am la dispoziţie. Singurii fundaşi centrali sunt Burcă, săracul de abia mai merge după câte meciuri a jucat, şi Ciobotariu. Iar improvizat mai este şi Manea, care a jucat excelent azi ca fundaş central", a spus el."Eu zic că trebuie să vină un fundaş central, dar depinde cât de grave sunt accidentările şi atunci trebuie doi. Asta dacă vrei să câştigi campionatul. Dan Petrescu nu joacă fundaş central şi nici mijlocaş central. Şi Hoban dacă se accidentează rămânem fără mijlocaş. Iar noi acum am rămas cu 18 jucători pe lista UEFA. Din păcate pentru Europa League noi nu mai putem introduce alţi jucători pe lista UEFA. Putem mâine să îi aducem pe Pele şi Maradona, tot nu avem voie să îi trecem pe listă. Deci suntem foarte limitaţi", a adăugat Dan Petrescu.Echipa de fotbal CFR Cluj a încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), partida cu formaţia elveţiană Young Boys Berna disputată joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în Europa League.AGERPRES (AS, V-editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)