Ce se întâmplă acum cu militarul care s-a masturbat şi a pipăit o minoră pe plajă

18:40

Fiicele lui Adrian Minune îi calcă pe urme și s-au lansat deja în lumea muzicală. Karmen și Adriana au moștenit talentul manelistului și sunt extrem de apropiate de el. Această relație bună au vrut să […] The post Adrian Minune, imagini bizare în dormitor. Cum s-a filmat alături de Karmen şi Adriana: „Stau prea bine” appeared first on Cancan.ro.