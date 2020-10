La ce vârstâ a devenit femeie Mirela Vaida. Primul iubit al prezentatoarei de la Acces Direct a fost un bărbat celebru

22:00

Oana Roman a ajuns, în urmă cu puțin timp, cu fiica sa, Isa, la spital. Din fericite, micuța nu a avut nimic grav. După ce s-a liniștit, vedeta le-a povestit și fanilor experiența pe care […] The post Probleme pentru Oana Roman. Vedeta a ajuns cu fetița sa la spital: „A fost tare cuminte” appeared first on Cancan.ro.